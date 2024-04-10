رافينيا يقود برشلونة للفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

وضع فريق برشلونة الإسباني قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الربع.

فريق برشلونة سيطر على أحداث الشوط الأول أمام جمهور الفريق الباريسي، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما انفرد رافينيا بمرمى باريس سان جيرمان، لكن دوناروما خرج من مرماه ليبعد الكرة.

في الدقيقة 21، عندما نفذ إلكاي جوندوجان ركلة ركنية من الجهة اليسرى، ليقابلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالرأس، لكن نونو مينديز أبعد الكرة من على خط المرمى.

واستطاع البرازيلي رافينيا تسجيل الهدف الأول لـ برشلونة في الدقيقة 37، بعدما أرسل لامين يامال كرة عرضية من الجهة اليسرى، أخطأ جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان في إبعادها، لتصل للاعب الفريق الكتالوني، الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.

وفي الشوط الثاني، دخل باريس سان جيرمان بشكل مغاير، وأدرك عثمان ديمبيلي التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وأعقب ديمبيلي، البرتغالي فيتور فيريرا فيتينيا بهدف ثان في الدقيفة 51 من متابعة لتمريرة فابيان رويز.

وعاد رافينيا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62 بتسديدة على الطائر من متابعة لتمريرة بيدري.

وأحرز الدنماركي أندرياس كريستنسن هدف الانتصار لـ برشلونة في الدقيقة 77 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية المُنفذة من جوندوجان من الجهة اليسرى.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالهولندي فرينكي دي يونج أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يشارك سيرجي روبيرتو في خط الوسط بدلًا من أندرياس كريستنسن.

وجاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل باريس سان جيرمان .. مبابي وديمبيلي يقودان الهجوم ضد برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس، هيرنانديز، بيرالدو، نونيز

خط الوسط: رويز، فيتينيا، لي

خط الهجوم: أسينسيو، مبابي، ديمبيلي

مشوار باريس سان جيرمان وبرشلونة فى دورى أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب ريال سوسييداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما تأهل فريق برشلونة للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل على ملعب مونتجويك “لويس كومبانيس” معقل الفريق الكتالوني.