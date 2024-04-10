تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. عودة دي يونج

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “بارك دو برانس” معقل الفريق الباريسي بفرنسا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فشهد البدء بالهولندي فرينكي دي يونج أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة، فيما يشارك سيرجي روبيرتو في خط الوسط بدلًا من أندرياس كريستنسن.

وجاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

ويقود هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي ويجاوره ماركو أسينسيو وعثمان ديمبيلي، بينما يبدأ المدافع البرازيلي بيرالدو أساسيًا.

تشكيل باريس سان جيرمان .. مبابي وديمبيلي يقودان الهجوم ضد برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس، هيرنانديز، بيرالدو، نونيز

خط الوسط: رويز، فيتينيا، لي

خط الهجوم: أسينسيو، مبابي، ديمبيلي

مشوار باريس سان جيرمان وبرشلونة فى دورى أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب ريال سوسييداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما تأهل فريق برشلونة للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل على ملعب مونتجويك “لويس كومبانيس” معقل الفريق الكتالوني.