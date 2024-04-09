الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على أرسنال في لندن بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد أرسنال
بايرن ميونخ ضد أرسنال

تقدم بايرن ميونخ الألماني على مضيفه أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “الإمارات” معقل فريق “الجانرز” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فريق أرسنال افتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق بوكايو ساكا الذي تلقى الكرة من بنجامين وايت، ليطلق تسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في شباك نوير.

رد بايرن ميونخ لم يتأخر، حيث أدرك سيرج جنابري التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة ليون جورتسيكا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 30 بداعي وجود خطأ ضد البولندي جاكوب كيور لاعب أرسنال.

الإنجليزي هاري كين انبرى أعلن تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، معلنًا عن الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 32.

ودخل بايرن بالقوة الضاربة في خط الهجوم حيث يقوده هاري كين ويجاوره ليروي ساني، جمال موسيالا وسيرج جنابري.

تشكيل بايرن.. كين وجنابري وساني أساسيون ضد أرسنال

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: كيميتش، دي ليخت، داير، ديفيز

خط الوسط: لايمير، جورتسيكا، موسيالا

خط الهجوم: ساني، كين، جنابري

 

تشكيل أرسنال.. النني بديلًا وهافيرتز يقود الهجوم أمام بايرن

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، كيور

خط الوسط: رايس، جورجينيو، أوديجارد

خط الهجوم: مارتنيلي، هافيرتز، ساكا

 يرغب فريق بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أيضًا، من أجل وضع قدمًا في الدور التالي من التشامبيونزليج بشكل مبكر قبل خوض لقاء الإياب المُقرر إقامته على ملعب "أليانز أرينا".

ويعاني فريق بايرن ميونخ من تراجع النتائج هذا الموسم، في ظل اقترابه من خسارة لقب الدوري الألماني، بعد الهزيمة أمام هايدنهايم -الصاعد حديثًا- بنتيجة 2-3، لذلك يريد العملاق البافاري مصالحة الجماهير.

بايرن دوري ابطال اوروبا ارسنال بايرن ميونخ هاري كين بوكايو ساكا

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