كهربا يعيد التقدم لـ الأهلي بهدف ثان في شباك إنبي بدوري نايل

أعاد محمود عبد المنعم كهربا التقدم لفريقه الأهلي بهدف في شباك إنبي، في اللقاء المقام بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في دوري نايل.

وسجل كهربا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة محمد هاني من الجهة اليسرى.

يُذكر أن هدف التعادل لـ إنبي جاء في الدقيقة 60 عن طريق البديل يوسف لبيب من متابعة لتمريرة عرضية مُرسلة من الجهة اليسرى، في ظل غياب تام للرقابة الدفاعية من لاعبي الأهلي.

هدد الأهلى مرمى إنبي في الثواني الأولى، بتسديدة من طاهر محمد طاهر اصطدمت ببودي سمير حارس إنبي وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأولى، سدد موديست رأسية من الركنية مرت بجوار حارس إنبي.

وعاد موديست بالدقيقة 8، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بدفاعات إنبي وذهبت في يد بودي سمير بسهولة.

وجاء أول تهديد لمرمى الأهلي من إنبي، بالدقيقة 17 برأسية من أحمد نادر حواش تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير.

وأضاع موديست من جديد انفراد بالدقيقة 18، بعدما سدد رأسية وهو في المكان الخالي علت مرمى إنبي.

وبالدقيقة 21 سدد لاعب إنبي كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى مصطفى شوبير.

وأنقذ شوبير مرماه من انفراد تام بالدقيقة 28، بعدما خرج من مرماه وأبعد الكرة برأسه.

وبالدقيقة 37، سدد مروان عطية كرة من خارج منطقة الجزاء علت مرمى بودي سمير حارس إنبي.

وفي الدقيقة 38 سدد مروان عطية كرة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها بودي سمير.

وقبل الشوط بدقيقة منح كهربا الأهلي الهدف الأول، بالدقيقة 44 برأسية متقنة، بعد عمل فردي رائع من طاهر محمد طاهر من على الجناح الأيسر.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في دوري نايل

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط وسط الملعب: أفشة - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، كهربا.