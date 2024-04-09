رودريجو: فشلنا في الهجوم ضد مانشستر سيتي.. ومنحناهم فرص التسديد

تحدث البرازيلي رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد الإسباني عن تعادل فريقه أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لمثلهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل رودريجو الهدف الثاني لـ ريال مدريد في المباراة في الدقيقة 14 من هجمة مرتدة رائعة.

وقال رودريجو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"أردنا الفوز، والخروج بنتيجة إيجابية، لكننا تعادلنا. لا شيء، لقد فشلنا قليلًا في الهجوم واستقبلنا أهدافًا لم يكن من المفترض أن نستقبلها. أمامنا أسبوع للعمل، مع مباراة خلال ذلك الأسبوع".

وأردف:"من الصعب دائمًا التغلب على النتيجة 0-1 مبكرًا، لكن نعم، لقد عدنا. ومن هناك، تمكنا من السيطرة على كل شيء أكثر قليلًا. لقد لعبوا ولعبوا.. كنا نعلم أنه يمكننا إحداث ضرر في الهجمات المرتدة، بعد التعافي. حسنًا، هذا كل شيء، التعادل. دعنا نعود."

وتابع:"لم يتوقعوا أنني سألعب على اليسار لأن فينيسيوس موجود دائمًا هناك واليوم فعلنا ذلك بشكل مختلف، بتكتيك جديد. لقد سار الأمر بشكل جيد، على الرغم من أن النتيجة لم تكن كما أردنا".

وعن عدم مقابلة لاعبي مانشستر سيتي مبكرًا ومنحهم الفرصة للتسديد، قال: “نعم هذا خطأ منا، وكنا نعلم ذلك؛ أنه كان علينا الإغلاق عليهم مبكرًا. الآن لم يتبق الكثير لنقوله، ولا يمكن فعل أي شيء سوى تصحيح الأمر والاستمرار في الأسبوع المقبل، وفي الأخير من يقلل نسبة فشله سينجح في المباراة المقبلة”.