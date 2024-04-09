مودرن فيوتشر يعلن مغادرة أحمد رفعت المستشفى والعودة إلى منزله

أعلن نادي مودرن فيوتشر، اليوم الثلاثاء، خروج أحمد رفعت من المستشفى التي كان يمكث بها، من أجل العودة إلى منزله، بعد الأزمة الصحية الأخيرة له.

وكان رفعت قد تعرض لأزمة قلبية في الأول من شهر رمضان، قبل نهاية مباراة فريق مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل.

ونشر نادي مودرن فيوتشر بيانًا جاء فيه: "بحمد الله وفضله وهو القادر على كل شيء، يعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن خروج أحمد رفعت من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطيبة والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة".

وأضاف: "وستتم متابعة اللاعب بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود إلي الملاعب قريبا".

واختتم: "ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب، لتكون الأخبار السعيدة متزامنة مع الأيام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك أتم الله به فرحتكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وبلادنا في خير ورخاء".