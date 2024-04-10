الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مدرب الهلال: إذا استبدل الاتحاد خطته لن نتفاجأ.. سنواجه صعوبات دفاعية أمامهم

خورخي جيسوس
خورخي جيسوس

تحدث البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لـ الهلال، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ اتحاد جدة، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتأهل الهلال لمواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي بالإمارات، وذلك بعد انتصاره على النصر بهدفين مقابل هدف، في دور نصف النهائي.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "النصر لعب أمامنا خلال الموسم الجاري بطرق ثابتة، ولكنه ظهر بخطة مغايرة المباراة الأخيرة، أما الاتحاد فواجهنا بكل الطرق في المباريات الخمس، لذلك حتى لو استبدل طريقته غدا لن يكون ذلك مفاجئا لنا".

وأردف: "وصلنا أول نهائي هذا الموسم ونتمنى أن نحقق أول أهدافنا بالتتويج باللقب".

وزاد: "الاتحاد يملك لاعبين على مستوى عال، وأتوقع أننا سنواجه بعض الصعوبات الدفاعية، الاتحاد جيد هجوميًا، وإحدى مزايا فريقي هو الدفاع الجيد على مستوى المجموعة".

وعن لاعبه مالكوم، قال: "مالكوم لاعب بإمكانيات عالية.. لديه ذكاء تكتيكي عالي.. منذ وجوده مع زينيت الروسي أنا معجب به.. ومحظوظ بانضمامه إلى فريقي، عندما كنت في تركيا لعب ضدي مالكوم مع زينت الروسي ومن حينها قلت سأسعى للتعاقد معه في أي محطة جديدة لي".

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد غدًا الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي بالإمارات.

خورخي جيسوس الهلال اتحاد جدة الاتحاد كأس السوبر السعودي

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