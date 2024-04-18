الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا|محمد شوقي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في الكونغو

محمد شوقي
محمد شوقي

 حرص الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الكونغو على عقد اجتماع صباح اليوم مع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة من أجل الاطمئنان على كافة الامور المتعلقة بالبعثة وحل أي مشاكل أو عقبات مبكرا لتوفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي أمام مازيمبي والمقرر لها السبت في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الكونغو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات. 


وكان في استقبال بعثة الأهلي في مطار مدينة لوبومباشي الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، ووفد السفارة المصرية، حيث تم إنهاء إجراءات دخول البعثة والتوجه لفندق الإقامة.

كولر يطلب تقرير أخطاء المدافعين قبل لقاء مازيمبي 

وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي  تدريباته  أمس الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان، للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو. 

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة، ثم خاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا مع بداية فقرات المران الجماعي، تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وكشف مصدر مسئول أن المدير الفني طلب من محلل أداء الفيديو التركيز الأخطاء التي وقع فيها الرباعي محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول من أجل الحديث عنها في المحاضرة الفنية قبل المران من أجل إطلاع اللاعبين علي الأخطاء التي يعاني منها الفريق في المباريات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن كولر أكد في جلسته مع اللاعبين قبل السفر إلي الكونغو أنه تحدث كثيرا علي ضرورة التركيز طوال سير اللقاء وتلاشي الأخطاء الدفاعية أمام مازيمبي الذي سيخوض اللقاء بكل قوته الهجومية.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها عصر السبت المقبل.

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