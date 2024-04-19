الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد عبدالحليم: «زيزو وفتوح نصف قوة الزمالك وأحسن ثنائي في مصر»

زيزو
زيزو

أثنى أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، على أداء ثنائي الفارس الأبيض أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح، خلال الفترة الأخيرة مع ناديه.

وقال أحمد عبد الحليم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو نصف فريق الزمالك حاليًا، ويعد الثنائي الأفضل في مراكزهم وفي مصر".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق:" بالطبع غياب أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، عن مباراة الزمالك ضد دريمز إف سي غدًا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية للإصابة سيكون مؤثرا على الأبيض".

وأردف عبد الحليم:" الزمالك ظهر في مباراة القمة بصورة جيدة، وأتمنى أن يستغل الأبيض دوافع الفوز والانتصار غدًا على دريمز الغاني، ووضع قدميه في الدور النهائي من البطولة مبكرًا".

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية 

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مواجهة الإياب بين الفارس الأبيض والفريق الغاني، في نصف نهائي الكونفدرالية، يوم 28 أبريل الجاري، هناك بغانا.

 

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