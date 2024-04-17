الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة زيزو وأحمد فتوح

زيزو
زيزو

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات إصابة الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.

وعانى الثنائي من الإصابة في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي أقيمت الإثنين الماضي في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

ويتم تجهيز اللاعب في الوقت الراهن للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويخضع أحمد سيد زيزو، غدًا، لأشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد زوال التورم في قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء القمة أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا.. نكشف موقف زيزو وفتوح من مباراة دريمز الغانى فى الكونفيدرالية (خاص)

الزمالك أحمد سيد زيزو أحمد فتوح إصابة أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو مباراة القمة

مواد متعلقة

رسميًا.. إصابة نجم الزمالك المعار لفيوتشر بالرباط الصليبى (صورة)

حمادة أنور: فوز الزمالك على الأهلى طوق نجاة لجوميز

أحمد موسى يعلق على عقوبة الزمالك بعد لقطة إخفاء الكرات (فيديو)

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين