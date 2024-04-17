الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة زيزو وأحمد فتوح

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات إصابة الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو.

وعانى الثنائي من الإصابة في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي أقيمت الإثنين الماضي في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد فتوح أثبتت إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

ويتم تجهيز اللاعب في الوقت الراهن للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويخضع أحمد سيد زيزو، غدًا، لأشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد زوال التورم في قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء القمة أمام الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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