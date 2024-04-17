الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إصابة نجم الزمالك المعار لفيوتشر بالرباط الصليبى (صورة)

عبدالله ضاضا لاعب
عبدالله ضاضا لاعب نادي مودرن فيوتشر

تعرض عبدالله ضاضا، لاعب نادي مودرن فيوتشر المعار من الزمالك، لضربة قاسية، عجلت بنهاية موسمه الحالي مع فيوتشر مبكرًا.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها ضاضا، مؤخرًا، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب عبدالله عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

الرباط الصليبي ينهي موسم عبدالله ضاضا

وكان عبدالله محمد ضاضا انتقل إلى فريق مودرن فيوتشر، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، بعد موافقة الزمالك، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للفارس الأبيض.

ومن جانب آخر، تقدم مسئولو نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة، بشكوى رسمية ضد حكام مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب استاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.

وطالب النادي خلال الشكوى بعدم تكليف أي مباراة للنادي لثنائي التحكيم حمادة القلاوي الحكم الأول وعبدالعزيز السيد حكم الفار بعد الأخطاء الجسيمة التي شهدتها أحداث المباراة الأخيرة والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

وشهدت مواجهة الإسماعيلي ومودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري أخطاء تحكيمية بالجملة مما أثر على نتيجة المباراة وأدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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