الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بالقوة الضاربة.. تشكيل مودرن فيوتشر أمام المصري في دوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بمسابقة دوري نايل موسم 2023 - 2024.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يواجه مودرن فيوتشر نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة المصري البورسعيدي بمؤجلات دوري نايل (2023/2024)

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

خط الدفاع.. محمود شعبان، خالد رضا، محمود رزق، جوناثان نجويم.

خط الوسط.. محمد محمود، عمرو السيسي، حساني اموراني، علي زعزع، ايبا.

خط الهجوم.. أحمد عاطف. 

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، علي الفيل ، غنام محمد ، طارق طه ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي ياسر ، محمد زعلوك ، كجالي درامي

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي بدوري نايل

تنقل مباراة مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، عبر إحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت.

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي بدوري نايل

يقود مباراة مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي، المؤجلة من الجولة الثامنة بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه عمر فتحى حكم مساعد أول، وماجد المليجى حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدى حكما رابعا ومحمود ناجى حكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

موقف مودرن فيوتشر بجدول ترتيب دوري نايل

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات ومثلها هزيمة.

ومازال يمتلك مودرن فيوتشر، ثلاث مباريات مؤجلة مع الإسماعيلي والجونة والأهلي.

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر، قد ودع منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مؤخرا على يد الزمالك، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

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