سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

هل يؤكد الزمالك تفوقه في مباراة الذهاب ويتأهل للدور نصف النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أم ينجح مودرن فيوتشر في قلب الطاولة وتحقيق ما يعتبره البعض مستحيلًا ويخطف بطاقة التأهل؟، سؤال تجيب عليه نتيجة مباراة العودة بين الفريقين في الدور ربع النهائي والتي ستنطلق في العاشرة مساء اليوم.

الزمالك الأقرب للتأهل لنصف النهائي

الزمالك فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وبالتالي لديه ثلاث فرص للتأهل للدور نصف النهائي ويكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة صفر - 1 أما مودرن فيوتشر فلديه فرصتان للتأهل بالفوز 2- صفر أو بفارق هدف بشرط تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر أى يفوز 3-2 أو 4-3 وفي حالة انتهاء المباراة بفوز مودرن فيوتشر 2-1 يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الصاعد للدور نصف النهائي.

تفوق للزمالك في لقاءات الفريقين

سيناريوهات تأهل الزمالك هى الأقرب للواقع لعدة أسباب في مقدمتها التفوق التاريخي للزمالك في مباريات الفريقين وفوزه في المباريات الست التي جمعتهما، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من لاعبيه لديهم خبرة بالبطولات الإفريقية.

على العكس ورغم أن فرص مودرن فيوتشر في التأهل قائمة وليست مستحيلة، لكن الواقع يؤكد صعوبة تحقيق الهدف وهو التأهل للدور نصف النهائي خاصة أن الفريق يعاني بشدة في مباريات الزمالك حتى لو كان في أحسن حالاته، والزمالك في أسوأ مستوياته، كما أن عددًا كبيرًا من لاعبي مودرن فيوتشر يشاركون في البطولات الإفريقية لأول مرة ولم يعتادوا اللعب تحت ضغط البطولة.

الاندفاع الهجومي سيضر مودرن فيوتشر

ولكى يتأهل مودرن فيوتشر للدور نصف النهائي يجب أن يضع مدربه تامر مصطفى بعض الحقائق نصب عينيه، وأهمها أن اللعب بطريقة مفتوحة والاندفاع للهجوم من بداية المباراة قد تكون له آثار عكسية، خاصة أن دفاع مودرن فيوتشر ليس قويًا والاندفاع الهجومي سيؤدي لوجود مساحات في المناطق الدفاعية يمكن للزمالك استغلالها عن طريق أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

لذا عليه أن يلعب بطريقة متوازنة على الأقل في الشوط الأول، ثم يلجأ للمغامرة الهجومية إذا انتهى الشوط الأول بالتعادل أو تقدم الزمالك بهدف.