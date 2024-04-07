الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

الزمالك يواجه مودرن
الزمالك يواجه مودرن فيوتشر

هل يؤكد  الزمالك تفوقه في مباراة الذهاب ويتأهل للدور نصف النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أم ينجح مودرن فيوتشر في قلب الطاولة وتحقيق ما يعتبره البعض مستحيلًا ويخطف بطاقة التأهل؟،  سؤال تجيب عليه نتيجة مباراة العودة بين الفريقين في الدور ربع النهائي والتي ستنطلق في العاشرة مساء اليوم.

الزمالك الأقرب للتأهل لنصف النهائي 

الزمالك فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وبالتالي لديه ثلاث فرص للتأهل للدور نصف النهائي ويكفيه الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة صفر - 1 أما مودرن فيوتشر فلديه فرصتان للتأهل بالفوز 2- صفر أو بفارق هدف بشرط تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر أى يفوز 3-2 أو 4-3 وفي حالة انتهاء المباراة بفوز مودرن فيوتشر 2-1 يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الصاعد للدور نصف النهائي.

 تفوق للزمالك في لقاءات الفريقين

سيناريوهات تأهل الزمالك هى الأقرب للواقع لعدة أسباب في مقدمتها التفوق التاريخي للزمالك في مباريات الفريقين وفوزه في المباريات الست التي جمعتهما، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من لاعبيه لديهم خبرة بالبطولات الإفريقية.

على العكس ورغم أن فرص مودرن فيوتشر في التأهل قائمة وليست مستحيلة، لكن الواقع يؤكد صعوبة تحقيق الهدف وهو التأهل للدور نصف النهائي خاصة أن الفريق يعاني بشدة في مباريات الزمالك حتى لو كان في أحسن حالاته، والزمالك في أسوأ مستوياته، كما أن عددًا كبيرًا من لاعبي مودرن فيوتشر يشاركون في البطولات الإفريقية لأول مرة ولم يعتادوا اللعب تحت ضغط البطولة.

الاندفاع الهجومي سيضر مودرن فيوتشر 

ولكى يتأهل مودرن فيوتشر للدور نصف النهائي يجب أن يضع مدربه تامر مصطفى بعض الحقائق نصب عينيه، وأهمها أن اللعب بطريقة مفتوحة والاندفاع للهجوم من بداية المباراة قد تكون له آثار عكسية، خاصة أن دفاع مودرن فيوتشر ليس قويًا والاندفاع الهجومي سيؤدي لوجود مساحات في المناطق الدفاعية يمكن للزمالك استغلالها عن طريق أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي.

لذا عليه أن يلعب بطريقة متوازنة على الأقل في الشوط الأول، ثم يلجأ للمغامرة  الهجومية إذا انتهى الشوط الأول بالتعادل أو تقدم الزمالك بهدف.

لكونفيدرالية الإفريقية الزمالك مودرن فيوتشر تامر مصطفى أحمد سيد زيزو

مواد متعلقة

الليلة.. الزمالك يواجه مودرن فيوتشر لحسم تأهله لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

مدرب مودرن فيوتشر: جاهزون لمواجهة الزمالك فى الكونفيدرالية

جوزيه جوميز يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك على هامش المران استعدادًا لفيوتشر

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

مصر تستعد لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يبحث عن مخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى