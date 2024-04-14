الإسماعيلى يقتنص تعادلًا صعبًا أمام مودرن فيوتشر

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تعادلًا صعبًا أمام مودرن فيوتشر في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل موسم 2023-2024.

كان مودرن فيوتشر قد تقدم في الدقيقة 28 بعدما توغل أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية ببراعة في المرمى.

وأدرك محمد دسوقي هدف التعادل لصالح الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وكان الحكم حمادة القلاوي قد ألغى هدفًا للإسماعيلي في الدقيقة 22 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو؛ بسبب وجود تسلل على عمر الساعي.

وتراجع الحكم عن طرد محمد حسن لاعب الإسماعيلي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 21 نقطة في المركز العاشر.