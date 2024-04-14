الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الإسماعيلى يقتنص تعادلًا صعبًا أمام مودرن فيوتشر

الإسماعيلي ومودرن
الإسماعيلي ومودرن فيوتشر

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تعادلًا صعبًا أمام مودرن فيوتشر في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل موسم 2023-2024.

كان مودرن فيوتشر قد تقدم في الدقيقة 28 بعدما توغل أحمد عاطف داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية ببراعة في المرمى.

وأدرك محمد دسوقي هدف التعادل لصالح الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وكان الحكم حمادة القلاوي قد ألغى هدفًا للإسماعيلي في الدقيقة 22 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو؛ بسبب وجود تسلل على عمر الساعي.

وتراجع الحكم عن طرد محمد حسن لاعب الإسماعيلي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 21 نقطة في المركز العاشر.

الاسماعيلى مودرن فيوتشر مباراة الإسماعيلي ومودرن فيوتشر بطولة دوري نايل أحمد عاطف

مواد متعلقة

تشكيل مباراة الإسماعيلى ومودرن فيوتشر فى الدورى

الإسماعيلى يستضيف مودرن فيوتشر لمواصلة الانتصارات بـ"دورى نايل"

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟