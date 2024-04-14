تشكيل مباراة الإسماعيلي ومودرن فيوتشر في الدوري

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي وتامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة بينما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد دسوقي – محمد نصر – محمد عمار – حمدي النقاز

خط الوسط: هشام محمد – محمد حسن – عماد حمدي

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – نادر فرج – عمر الساعي

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمود شعبان - خالد رضا - محمود رزق - جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد - عمرو السيسي - إيموراني حساني - محمد صادق - علي زعزع

خط الهجوم: أحمد عاطف