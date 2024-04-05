الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاديا للإجهاد.. راحة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي قبل الاستعداد لفيوتشر

الإسماعيلي وسموحة
الإسماعيلي وسموحة

قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية من المران، لمدة يومين بعد الانتصار على سموحة، بمسابقة دوري نايل.

وجاء قرار الجهاز الفني بنمح اللاعبين راحة لمدة يومين، تجنبا لتعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

وكان الفريق الأصفر، حقق فوزا هاما على الموج الأزرق، أول أمس الأربعاء، بهدفين مقابل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول بمسابقة دوري نايل.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل.

 

ايهاب جلال الاسماعيلى دوري نايل مودرن فيوتشر اخبار الاسماعيلي

مواد متعلقة

الإسماعيلى يحوّل تأخره لفوز مثير على سموحة فى الثوانى الأخيرة

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سموحة في الدوري

الشيخ يزينها.. قائمة الإسماعيلي النهائية لمواجهة سموحة بدوري نايل

دورى نايل.. الإسماعيلى يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب سموحة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

عاجل.. ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا