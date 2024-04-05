تفاديا للإجهاد.. راحة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي قبل الاستعداد لفيوتشر

قرر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، منح لاعبيه راحة سلبية من المران، لمدة يومين بعد الانتصار على سموحة، بمسابقة دوري نايل.

وجاء قرار الجهاز الفني بنمح اللاعبين راحة لمدة يومين، تجنبا لتعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

وكان الفريق الأصفر، حقق فوزا هاما على الموج الأزرق، أول أمس الأربعاء، بهدفين مقابل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول بمسابقة دوري نايل.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل.