الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مودرن فيوتشر يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكام مباراة الإسماعيلى

فيوتشر
فيوتشر

تقدم مسؤولو نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة بشكوى رسمية ضد حكام مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب ستاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.

وطالب النادي خلال الشكوى بعدم تكليف أي مباراة للنادي لثنائي التحكيم حمادة القلاوي الحكم الأول وعبدالعزيز السيد حكم الفار بعد الأخطاء الجسيمة التي شهدتها أحداث المباراة الأخيرة، والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

وشهدت مواجهة الإسماعيلي ومودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري أخطاء تحكيمية بالجملة مما أثر على نتيجة المباراة، وأدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بعد إحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وتراجع مسئولو نادى  الإسماعيلي عن شكوى حمادة القلاوي، حكم مباراة الدراويش أمام فيوتشر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بسبب أخطائه المتكررة في إدارة اللقاء.

وأرجعت إدارة الدراويش سبب التراجع فى شكوى الحكم للجبلاية، بأن اعتراضهم لن يجدي بشيء، لذا آثروا على أنفسهم التزام الصمت، برغم الأخطاء التحكيمية.

كان عدد من أعضاء مجلس الإسماعيلي، قد شرعوا في إعداد مذكرة تمهيدًا لإرسالها للاتحاد المصري لكرة القدم تتضمن ضرورة التحقيق مع حمادة القلاوي حكم لقاء فريقهم مع فيوتشر، بشأن الأخطاء الفادحة التي صدرت عنه وأدت لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 وتم التراجع في اللحظات الأخيرة عن الشكوى برأي الأغلبية لعدم جدواها.

تجدر الإشارة إلى أن حمادة القلاوي حكم مواجهة الإسماعيلي وفيوتشر لجأ لتقنية VAR لحسم الجدل حول الألعاب المؤثرة أثناء سير أحداث اللقاء أبرزها إلغاء هدف حمدي النقاز والتسرع في طرد محمد حسن والتراجع عنه، ولمس الكرة بيد عمرو السيسي لاعب فيوتشر قبل أن يمررها لزميله أحمد عاطف سجل عن طريقها هدفهم الوحيد.

ورفع الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الإسماعيلى، بقيادة ايهاب جلال شعار "لا وقت للراحة" استعدادًا لمواجهة فريق زد الخميس المقبل .

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