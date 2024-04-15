الإسماعيلى يرفع شعار "لا وقت للراحة" استعدادًا لمواجهة زد

رفع الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال شعار "لا وقت للراحة" استعدادًا لمواجهة فريق زد يوم الخميس المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن حالة الطوارئ مبكرًا استعدادًا للقاء زد، في الأسبوع الثامن للمسابقة المحلية، والمحدد موعده السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وحمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى، مران الفريق الجماعى اليوم الإثنين، بمشاركة كل اللاعبين.

وشهد المران مشاركة كل من أحمد عادل عبدالمنعم ومحمد فوزي وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى، ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمادة صلاح ومحمد عمار ومحمد نصر وعبدالله حسني وحاتم سكر وعبدالكريم مصطفى وحمدي النقاز ونادر فرج ونادر علاء وهشام محمد ومحمد مخلوف وبشار أشرف ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي ومحمد بيومي ومروان حمدي وعبدالرحمن مجدي والبوركيني إيريك تراوري والفلسطيني خالد النبريص وحسن صابر وأحمد الشيخ ومحمد زيدان.

واستغرق المران 60 دقيقة، اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة لم يشارك فيها اللاعبون الذين خاضوا اللقاء الأخير أمام فيوتشر الذي انتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى، لتحسين أوضاعه فى جدول الدورى الممتاز، حتى يبتعد عن المنطقة الخطرة فى جدول الدورى مع بداية انطلاق مباريات الدور الثانى.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن الدح وعلي الملواني لاعبي الإسماعيلي يخضعان للعلاج المكثف تحت إشراف الدكتور هشام مصطفى طبيب النادي، فيما زال زملاؤهم محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسي يتدربون منفردين بعد خروجهم من حسابات مدربهم إيهاب جلال حتى نهاية الموسم لعدم تطوير مستواهم للأفضل.