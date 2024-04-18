تطور جديد فى إصابة زيزو وأوباما قبل مواجهة دريمز الغانى

أدى أحمد مصطفى “زيزو” لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة في الكاحل ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت واصل يوسف أوباما لاعب الفريق أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم.

وخضع أوباما من قبل لجراحة في الفك وأدى اللاعب تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، انتظم محمود علاء المدافع، في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم.

وكان اللاعب يعاني من إصابة بجزع في أربطة الأنكل مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية بداية من اليوم، استعدادًا للقاء بطل غانا المقبل في الكونفدرالية.