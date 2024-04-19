الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك

كلما مر الوقت، أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغاني، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، هو الشغل الشاغل لكافة عشاق ومتابعي القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك، بعد نجاح الفارس الأبيض، في وضع حد لسلسلة إخفاقاته وسقوطاته المتواصلة أمام الأهلي في مواجهات القمة بين القطبين الكبيرين على مدار السنوات الأخيرة، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

 

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية 

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد المقبل 21 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد إياب الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية 

تقام مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، بكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 28 أبريل الجاري بغانا.

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال 2024 والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب الزمالك ودريمز الغاني، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يومي 21 و 28 أبريل الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

 

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ودريمز الغانى بالكونفدرالية

يقود مباراة الزمالك ودريمز الغاني، بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم مكون من الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً. ويتواجد الجنوب إفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم أبو نجيل. واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.

وكان الزمالك، تمكن من خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب مواطنه مودرن فيوتشر، والفوز بهدفين مقابل هدف، في ريمونتادا مثيرة لأبناء القلعة البيضاء، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

لقب وحيد

يمتلك الزمالك لقبا وحيدا، من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حققوا في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.

الزمالك الكونفيدرالية دريمز الغاني موعد مباراة الزمالك المقبلة موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفيدرالية

مواد متعلقة

"تذكرتي" تقرر طرح تذاكر إضافية لمباراة الزمالك ودريمز بالكونفدرالية

تطور جديد فى إصابة زيزو وأوباما قبل مواجهة دريمز الغانى

الكونفدرالية: انتظام مدافع الزمالك في المران قبل مواجهة دريمز الغانى

"تذكرتى" تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك ودريمز بنصف نهائى الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

عاجل.. بلينكن: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وفاة الفنان الكبير صلاح السعدنى عن 81 عامًا

السقا وأحمد رزق مع أسرته.. توافد الفنانين لتشييع جثمان صلاح السعدنى

مصدر: نجم الزمالك يرحب بالانتقال إلى الأهلى حال الرحيل عن بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة