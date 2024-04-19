موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

كلما مر الوقت، أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الغاني، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، هو الشغل الشاغل لكافة عشاق ومتابعي القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك، بعد نجاح الفارس الأبيض، في وضع حد لسلسلة إخفاقاته وسقوطاته المتواصلة أمام الأهلي في مواجهات القمة بين القطبين الكبيرين على مدار السنوات الأخيرة، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، الإثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية

يستضيف الزمالك نظيره دريمز الغاني، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد المقبل 21 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد إياب الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية

تقام مواجهة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، بكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 28 أبريل الجاري بغانا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية الإفريقية

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب الزمالك ودريمز الغاني، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يومي 21 و 28 أبريل الجاري، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك ودريمز الغانى بالكونفدرالية

يقود مباراة الزمالك ودريمز الغاني، بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية، طاقم تحكيم مكون من الرواندي صامويل أويكوندا حكماً للساحة، ويعاونه كل من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً. ويتواجد الجنوب إفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم أبو نجيل. واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد الصادق مراقباً عاماً على المباراة، فى حين يراقب الحكام الغيني أبوبكر دومبيا.

وكان الزمالك، تمكن من خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب مواطنه مودرن فيوتشر، والفوز بهدفين مقابل هدف، في ريمونتادا مثيرة لأبناء القلعة البيضاء، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

لقب وحيد

يمتلك الزمالك لقبا وحيدا، من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حققوا في نسخة 2019، على حساب نهضة بركان المغربي، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف نظيف لكل فريق.