موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة، ضمن لقاءات اليوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ضد مانشستر سيتي على ملعب “الاتحاد” معقل النادي السماوي، في دور الـ8 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

وتعادل فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويتطلع ريال مدريد للانتقام من الهزيمة المذلة التي تعرض لها في مباراة الموسم الماضي أمام السيتي، وتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل العبور للدور نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الـ15 له في تاريخه، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في مباراة الذهاب.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2024، يوم الأربعاء 16أبريل 2024.

وتنطلق صافرة المباراة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة “beIN Sports HD 1”.

منافسة بين الأبطال

وعلى الجانب الآخر، يتطلع مانشستر سيتي لاستغلال تحفز لاعبي ريال مدريد لتحقيق الفوز، والضغط عليهم من الدقائق الأولى للمباراة، وتسجيل هدف مبكر يخمدون به حماس ريال مدريد للفوز.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم خدمات كل من: "ديفيد ألابا، تيبو كورتوا" للإصابة، فيما يغيب أوريلين تشواميني لتراكم البطاقات الصفراء.

ويفكر كارلو أنشيلوتي في الدفع بإيدير ميليتاو، العائد من الإصابة في مركز قلب الدفاع، والذي يعاني ريال مدريد من تراكم الإصابات به، كما يملك ناتشو فيرنانديز فرصة المشاركة في المباراة في حالة استقرار أنشيلوتي على عدم جاهزية ميليتاو لمباراة بحجم مواجهة السيتي بعد فترة الغياب الطويلة.

وعين الاتحاد الأوروبي الإيطالي دانييلي أورساتو حكمًا للمباراة، ويعاونه مواطناه تشيرو كاربوني، وأليساندرو جيالتيني مساعدان أول وثانٍ، حكما راية؛ فيما تم تعيين ماوريسيو مارياني حكمًا رابعًا، ويقود ماسميليانو إيراتي غرفة تقنية الفيديو المساعدة Var ويعاونه باولو فاليري.