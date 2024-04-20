عاجل| استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغانى فى ذهاب نصف الكونفيدرالية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن اللاعب خضع لاختبار طبي خلال الساعات القليلة الماضية، وتم الاتفاق على استبعاد "زيزو" من القائمة التي ستخوض اللقاء وعدم المجازفة به في ظل إصابته في كاحل القدم من أجل سرعة الاستشفاء وتجهيزه للقاء العودة، بالرغم من رغبة اللاعب في التواجد والمشاركة في اللقاء.

وقرر الجهاز الفني للزمالك استدعاء محمد صلاح زكي، لقائمة الأبيض لخوض اللقاء بعد قرار استبعاد "زيزو" من القائمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بالزي الرسمي أمام دريمز الغاني

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم خلال الاجتماع الفني منح بعثة نادي دريمز 100 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من عمرو أبوالعز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسئول المهمات، بجانب ممثلي نادي دريمز وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها غدًا الأحد، باستاد القاهرة الدولي.