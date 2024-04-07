استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك أمام فيوتشر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء اليوم بسبب إصابته بنزلة برد.

واستدعى الجهاز الفني محمد عاطف لاعب الفريق للانضمام للمعسكر بدلاً من محمود عبد الرازق "شيكابالا" .

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبعاد "شيكابالا" بسبب إصابته بنزله برد وعدم قدرته على التواجد في اللقاء لمنحه راحة.

جدير بالذكر أن الزمالك كان فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد أعلن عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.