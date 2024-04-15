حسين لبيب: الدوري مازال في الملعب واللاعبون كانوا "قمة الرجولة"

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أنه كان متفائلاً بالفوز بمباراة القمة 127 والفريق كان يستحق العودة بالنقاط الثلاثة، مشددً على أن الدوري مازال في الملعب.

وقال رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن جوميز قدّم مباراة كبيرة واللاعبون كانوا رجالاً وقدموا مباراة كبيرة والثقة عادت للاعبين مرة أخرى وسيف الجزيري يستحق كل التقدير، لكنه لا يلعب بمفرده ونشكره هو وزملائه والمدرب.

وتابع “فخورون بالروح الرياضية بين الجمهورين، روح التعصب تقترب من الانتهاء والمشاكل الماضية أصبحت غير موجودة”.

مكافآت خاصة للاعبين بعد الفوز على الأهلى

وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مكافآت خاصة بعد الفوز على الأهلى في مباراة القمة المؤجلة من الجولة العاشرة والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض.

وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 2 -1، وأحرز هدفي القلعة البيضاء سيف الدين الجزيري.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والجهاز الفني مع الجماهير بالفوز على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وتوجه اللاعبون إلى الجماهير عقب انتهاء اللقاء لجلاحتفال معهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط في لقاء القمة.

سيف الجزيري يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة

وحصد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، بعدما سجل اللاعب هدفي الفوز لفريقه في اللقاء.

وتسلم اللاعب جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة، عقب انتهاء اللقاء مباشرة في أرضية الملعب.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 21 نقطة.