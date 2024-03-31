الإثنين 01 أبريل 2024
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رياضة

شيكابالا وعمر جابر يخضعان لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك

خضع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على فيوتشر 

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد السلام بالفوز على فريق مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتوجه اللاعبون عقب نهاية اللقاء إلى الجماهير التي حضرت المباراة للاحتفال معهم بالفوز على مودرن فيوتشر.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التاهل لنصف النهائي، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك فيوتشر شيكابالا اللاعب عمر جابر كشف المنشطات

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