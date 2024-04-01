الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

جوميز: الزمالك المرشح الأكبر لحصد الكونفدرالية.. وسعيد بأداء شيكابالا

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه يستحق الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أرى بالرغم من الأخطاء التي أرتكبها الفريق كنا نستحق الفوز، وكانت لدينا فرص للتهديف، ولكني لست سعيدًا بالأداء".

وأضاف: "لم أكن سعيدًا بين الشوطين بسبب وجود أخطاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا نحتاج لطاقة أكبر في الهجوم دفعت بالجزيري بسبب إرهاق ناصر منسي".

وتابع المدير الفني: "سعيد بشيكابالا جدًا وأحبه وأحب طريقة تفكيره، ولكني أحاول أن أقسم جهده في الملعب وأستفيد منه في الوقت الذي يشارك فيه".

وواصل من الطبيعي أن يكون أي لاعب حزين بسبب استبداله، ولكن المصلحة العامة للفريق هي الأهم، وأضاف أن ناصر منسي قاتل على كل كرة، وعندما شارك الجزيري كان إضافة للفريق، كما ان سامسون شارك في مركز أخر وقدم دورًا كبيرًا في اللقاء".

وتابع جوميز: "لم ندرس كل الفرق ولكن الزمالك هو المرشح الأكبر لحصد الكونفدرالية، وشعار النادي كبير وعلينا جميعا احترامه واللعب للفوز باللقب". 

واختتم قائلًا: "أوباما يعاني من كسر في الفك ويحتاج لعملية جراحية".

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز فيوتشر الكونفدرالية الافريقية أوباما

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