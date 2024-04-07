الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام فيوتشر فى الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن فيوتشر، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبدالمجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبدالله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة فيوتشر

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة، استعدادًا لخوض مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الأحد.



وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" – محمد عاطف - مصطفى شلبي.



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.