الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتظرًا الزمالك أو مودرن فيوتشر.. دريمز الغاني يصل إلى نصف نهائي الكونفدرالية

دريمز الغاني
دريمز الغاني

تأهل فريق دريمز الغاني إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تعادله مع الملعب المالي، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة بهدف لكل فريق.

واستفاد دريمز من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف ليتفوق في مجموع المواجهتين بنتيجة 3-2.

تقدم فريق الملعب المالي في الدقيقة 60 عن طريق يورو ديابي من تسديدة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعادل سيلفستر بامبا لصالح دريمز بعد 10 دقائق من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وسيلتقي دريمز في دور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكان الزمالك قد تفوق في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "السلام" بهدفين لهدف ليقترب من التأهل إلى نصف النهائي.

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