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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-4-2024 في الدوري المصري والبطولات القارية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-4-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي في دوري نايل، بجانب مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة أولمبياكوس ضد ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة   

 - مباراة زد اف سي ضد الجونة: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الداخلية ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا للشباب والقنوات الناقلة

- مباراة أولمبياكوس ضد ميلان: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

بيان حاسم من كاف بعد إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بالكونفيدرالية

بتوقيت القاهرة.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

- مباراة الإمارات ضد الصين: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN SPORTS AFC.

- مباراة اليابان ضد كوريا الجنوبية: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN SPORTS 1 AFC.

- مباراة تايلاند ضد طاجيكستان: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN SPORTS 2 AFC.

- مباراة السعودية ضد العراق: في الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN SPORTS AFC.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- مباراة إشبيلية ضد ريال مايوركا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   

- مباراة روما ضد بولونيا: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1 

- مباراة ميلان ضد إنتر ميلان: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1.

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الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في دوري نايل

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الداخلية يسعى لإنهاء أزمة العقم التهديفي أمام فيوتشر في دوري نايل

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تحت شعار مواصلة الصحوة.. مواجهة متكافئة بين زد إف سي والجونة في دوري نايل

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بيان حاسم من كاف بعد إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة بالكونفيدرالية

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره مازيمبي الكونغولي، على إستاد “القاهرة الدولي”، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “تي بي مازيمبي” في لوبومباشي، قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره دريمز الغانى، يوم الأحد الموافق 28 أبريل المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على إستاد “القاهرة الدولي”، قد انتهت بالتعادل السلبي.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة دوري نايل الدورى الايطالى الدوري الاسباني موعد مباراة الأهلى القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة

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