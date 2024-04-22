الداخلية يسعى لإنهاء أزمة العقم التهديفي أمام فيوتشر في دوري نايل

يستضيف الداخلية فريق مودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم الإثنين، بملعب بتروسورت، في الأسبوع التاسع عشر من مسابقة دوري نايل .

الداخلية لم يسجل في أخر خمس مباريات

ويتواجد فريق الداخلية بقيادة أحمد كشري في المركز الأخير برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر وحقق الداخلية انتصارا واحدا وتعادل سبع مرات وخسر تسع مباريات ويملك أضعف خط هجوم في دوري نايل برصيد خمسة أهداف ودخل مرماه 20 هدفًا، ولم يسجل أي هدف في آخر 5 مباريات، وجمع منها نقطتين بالتعادل مع طلائع الجيش وإنبي والهزيمة أمام الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 13، وتخطي فاركو والمقاولون.

ومازل أحمد كشري يبحث عن حلول لأزمة العقم التهديفي التي يعاني منها الفريق، رغم تجربة أكثر من تشكيل في الخط الهجومي خلال المباريات الماضية، لكنه يسع لتحقيق نتيجة ايجابية.

مودرن فيوتشر ومواصلة الصحوة

في المقابل يتواجد مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى في المركز الثامن برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الجونة والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والسابع عشر وحقق مودرن فيوتشر ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على المصري وفاركو والتعادل مع الإسماعيلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 والمنافسة على دخول المربع الذهبي .

تامر مصطفى طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بفريق الداخلية الذي يسعى للابتعاد عن المركز الأخير ونجح في التعادل مع انبي في الجولة الماضية ويقاتل لاعبوه للعودة للانتصارات.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده أحمد بكر وأحمد عبد المنعم شعبان ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ويارا عاطف مساعد حكم فيديو .