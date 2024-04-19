الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بلدية المحلة يزيد من أوجاع المقاولون العرب بدوري نايل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

حقق فريق بلدية المحلة، فوزا مهما على حساب نظيره المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على ستاد غزل المحلة، في ختام الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا، حسام أشرف هداف البلدية من ضربة جزاء، وذلك في الدقيقة الـ53، احتسبها حكم الساحة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الـ74، يضيف عبدالرحمن سمانه، ثاني أهداف بلدية المحلة، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة على رأس محمد رجب الذي مررها للاعب ليسددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ78، كاد ماجد هاني، يضيف ثالث أهداف البلدية، بعد تصوبية قوية أمام منطقة الجزاء، نجح محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ90+4، يواصل ماجد هاني، لاعب بلدية المحلة، تسديدته القوية خارج منطقة الجزاء، بأخرى ينجح أيضا أبوالسعود في التعامل معها.

وفي الدقيقة الـ90+10، يشهر حكم الساحة خالد جمال الغندور، الكارت الأحمر، في وجه أحمد علاء مدافع المقاولون العرب بعد تدخل على إيمانويل إيهيزو، المنطلق بالكرة نحو المرمى.

وبهذه النتيجة رفع بلدية المحلة رصيده لـ19، جعلته يتقدم للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري نايل من 17 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة مع الزمالك.

أما المقاولون العرب، يظل كما هو في منطقة الخطر وتحديدا المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 18 مباراة.

بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة والمقاولون العرب
بلدية المحلة دوري نايل المقاولون العرب أوجاع المقاولون العرب الجولة الثامنة عشر بدوري نايل

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