250 تذكرة مجانية لجماهير بلدية المحلة لدعم الفريق أمام المقاولون

أعلن بلدية المحلة توفير 250 تذكرة مجانية للجماهير الراغبة في حضور مباراة الفريق أمام المقاولون العرب بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وقال النادي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"نادي بلدية المحلة يعلن عن توافر 250 تذكرة مجانية للجماهير، من أجل حضور مباراة فريقيا أمام المقاولون العرب باستاد غزل المحلة".

250 تذكرة مجانية لجماهير بلدية المحلة

يأتي قرار مسؤولوه بلدية المحلة، كنوع من التحفيز المعنوي والفني للاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالروؤف، من أجل تحقيق الفوز لابتعاد الفريق مبكرًا عن منطقة الخطر في ظل النتائج الأخيرة بدوري نايل وموقفه بجدول ترتيب المسابقة.

ويستضيف بلدية المحلة نظيره المقاولون العرب، في الرابعة عصر غدٍ الجمعة، على ستاد غزل المحلة في ختام الجولة الثامنة عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وتنقل مباراة بلدية المحلة أمام المقاولون، عصر غدٍ الجمعة، على ستاد غزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.