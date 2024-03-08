الشوط الأول.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة بلدية المحلة والجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والجونة، المقام حاليا على استاد غزل المحلة، في ثاني لقاءات الجولة السادسة عشرة بمسابقة دوري نايل نسخة (2023 /2024)، بالتعادل الإيجابي 1/1.

وشهدت أحداث الشوط الأول، إلغاء حكم الساحة السيد منير، هدفا للبلدية المحلة سجله محمد أميسي، بداعى وجود تسلل.

وفي الدقيقة 45+2، يسجل أيمن موكا هدف الجونة من ضربة جزاء احتسبها حكم الساحة بعد لمس الكرة يد أحد لاعبي بلدية المحلة داخل منطقة الجزاء.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، ينجح حسام أشرف من إدراك التعادل لبلدية المحلة، من ضربة جزاء، وذلك في الدقيقة 45+9.

وكان بلدية المحلة قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – أحمد ر ضا – علاء مارسيلو

خط الوسط: إسلام مرزوق – يوسف حسن – ماجد هاني – محمد عادل أمو

خط الهجوم: محمد أميسي – حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود ماهر ووحيد محسن، وعبدالرحمن سمان وبنجامين إينوك، وعبدالله جمعة وكريم ممدوح، ومعاذ أحمد وأحمد مجدي كهربا، وحسام حسن.

بينما كان تشكيل الجونة التالي..

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد حسام – عبدالله هاشم عبادي – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط: محمد الدغيمي – نور السيد – رضا صلاح.

خط الهجوم: كريست بيكالي- أيمن سعد موكا – أرنود – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود ومحمد عماد، وسامح عليوة وصبري رحيل، وحسن سمير وسيف شيكا، وحسام إيفونا ومازن ياسر، ومحمود العوكش.