بهدفين مقابل هدف.. الجونة يُسقط بلدية المحلة في عقر داره بدوري نايل

حقق فريق الجونة فوزا مثيرا على نظيره بلدية المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم الجمعة، على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا للجونة، أيمن موكا من ضربة جزاء، احتسبها حكم الساحة سيد منير، بعد لمس الكرة يد أحد لاعبي بلدية المحلة داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ45+2.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، ينجح حسام أشرف من إدراك التعادل لبلدية المحلة، من ضربة جزاء، وذلك في الدقيقة 45+9.

وفي الدقيقة 60.. يضيف رضا صلاح، ثاني أهداف الجونة من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، تستقر في الزاوية اليمنى لحارس بلدية المحلة.

وبهذه النتيجة رفع الجونة رصيده لـ19 نقطة، دفعته للتقدم إلى المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل، حيث لا يزال يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة أمام بيراميدز ومودرن فيوتشر والزمالك من الأسابيع الثامن والحادي عشر والخامس عشر.

وشهدت أحداث الشوط الأول، إلغاء حكم الساحة سيد منير، هدفا للبلدية المحلة سجله محمد أميسي، بداعى وجود تسلل.

وبدأ بلدية المحلة، المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – أحمد ر ضا – علاء مارسيلو.

خط الوسط: إسلام مرزوق – يوسف حسن – ماجد هاني – محمد عادل أمو.

خط الهجوم: محمد أميسي – حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود ماهر ووحيد محسن، وعبدالرحمن سمان وبنجامين إينوك، وعبدالله جمعة وكريم ممدوح، ومعاذ أحمد وأحمد مجدي كهربا، وحسام حسن.

بينما ضم تشكيل الجونة كل من..

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد حسام – عبدالله هاشم عبادي – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط: محمد الدغيمي – نور السيد – رضا صلاح.

خط الهجوم: كريست بيكالي- أيمن سعد موكا – أرنود – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود ومحمد عماد، وسامح عليوة وصبري رحيل، وحسن سمير وسيف شيكا، وحسام إيفونا ومازن ياسر، ومحمود العوكش.