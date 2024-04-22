الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في دوري نايل

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة جماهيرية بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي في الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري نايل.

الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع وحقق الاتحاد السكندري سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على المصري والتعادل مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الزمالك ويسعى للفوز والوصول للنقطة 31 والصعود للمركز الثاني.

قائمة الاتحاد السكندري

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح وشريف رضا ومصطفى إبراهيم ومحمود شبانة وسيف تقا وإسلام أبو سليمة وكريم الديب وعمرو صالح وناصر ناصر ومورو ساليفو وبلال السيد وأحمد عيد وعبد الغني محمد وعمر طارق الوحش وأحمد عادل ميسي وبنجامين بواتينج وبيكالي أوبامي وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب خالد الغندور بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وناموري تراوري للإصابة وفوزي الحناوي وأحمد غنيم وهاني الطامي لأسباب فنية.

في المقابل يتواجد فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من أربعة انتصارات وستة تعادلات و8 هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع المقاولون ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام زد إف سي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 21 .

الإسماعيلي يفقد جهود 4 لاعبين

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي ومحمد دسوقي ومحمد عمار ومحمد نصر وحمدي النقاز وعبد الكريم مصطفى وعصام صبحي وحاتم سكر وعبد الله حسني ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي وبشار أشرف وإيريك تراوري و نادر فرج وحسن صابر وأحمد الشيخ.

وشهدت القائمة غياب عماد حمدي وعمر الساعي بسبب الإيقاف لحصول كل منهما على ثلاثة انذارات وعبد الرحمن الدح وعلي الملواني بسبب الإصابة.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده سمير جمال وأسامة عبد اللطيف ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.