بتوقيت القاهرة.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 والقنوات الناقلة

يشغل بال محبي كرة القدم معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث تقام 3 مباريات في الدوري المصري وأبرزها المباراة الجماهيرية ما بين فريقي الاتحاد السكندري والإسماعيلي بقمة مباريات الجولة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-4-2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد المباريات اليوم الإثنين.

وتستمر مجريات الجولة الثالثة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تشهد مواجهة الإمارات مع الصين، وقمة عربية بين السعودية والعراق.

وفي الدوريات الأوروبية هناك مباراة وحيدة في إسبانيا بين إشبيلية وريال مايوركا، بينما في إيطاليا هناك مباراة قمة "ديربي الغضب" بين فريقي مدينة ميلانو، حيث يلتقي الغريمان نادي آي سي مع نادي إنتر ميلانو في مباراة حسم لقب الدوري لصالح "النيراتزوري" إذا تمكن من تحقيق الانتصار على "الروسونيري".

مواقيت مباريات اليوم الإثنين

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

زد إف سي x الجونة - 04:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.

الاتحاد السكندري x الإسماعيلي - 07:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.

الداخلية x مودرن فيوتشر - 07:00 بتوقيت القاهرة - OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في كأس آسيا تحت 23 عامًا

الإمارات x الصين - 03:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 1 AFC.

اليابان x كوريا الجنوبية - 03:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 2 AFC.

تايلاند x طاجيكستان - 05:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 1 AFC.

السعودية x العراق - 05:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 2 AFC

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية x ريال مايوركا - 09:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 3 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

روما x بولونيا - 06:30 بتوقيت القاهرة - AD Sports Premium 1 HD.

ميلان x إنتر ميلان - 20:45 بتوقيت القاهرة - AD Sports Premium 1 HD.