أشهرها نكسة كوماسي.. أندية غانا تتفوق على الزمالك في المواجهات الإفريقية

لا يملك الزمالك تاريخًا جيدًا أمام أندية غانا في البطولات الإفريقية ورغم فوزه ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993 على حساب كوتوكو، لكنه في المقابل خسر كأس السوبر الإفريقي أمام هارتس أوف أوك عام 2001، ونال هزيمة كبيرة أمام كوتوكو عام 1987 بخمسة أهداف مقابل هدف وهى الهزيمة المعروفة إعلاميًا باسم "نكسة كوماسي".

خاض الزمالك تسع مباريات أمام أندية غانا حقق خلالها انتصارين فقط وتعادل ثلاث مرات وخسر أربع مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 14 هدفا ولعب الزمالك أربع مباريات مع أندية غانا في مصر فاز خلالها مرتين وتعادل مرتين ولم يحقق أى فوز في المباريات التي أقيمت في غانا.

نكسة كوماسي 1987

البداية كانت مواجهة كوتوكو في دور الثمانية لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري وأقيمت مباراة الذهاب باستاد القاهرة يوم4 سبتمبر 1987 وأدارها الحكم المغربي لعويس بابا وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما أيمن يونس وجمال عبد الحميد.

وأقيمت مباراة العودة في كوماسي يوم 21 سبتمبر 1987 وأدارها الحكم المالي إدريس تراوري وتقدم الزمالك بهدف سجله أيمن يونس وكان كوتوكو يحتاج لتسجيل أربعة أهداف لتأهل للدور نصف النهائي لكنه سجل خمسة أهداف وفاز 5-1 لينال الزمالك أكبر هزيمةفي تاريخ مشاركاته الإفريقية.

اللقب على حساب كوتوكو 1993

بعد ست سنوات التق الزمالك وكوتوكو مرة أخرى لكن في نهائي بطولة أفريقيا لأندية أبطال الدوري عام 1993 وأقيمت مباراة الذهاب في كوماسي يوم 28 نوفمبر وأدارها الحكم الجنوب إفريقي بتروس ماتابيلا ومباراة العودة باستاد القاهرة يوم 10 ديسمبروأدارها الحكم التونسي ناجي جويني وانتهتا بالتعادل بدون أهداف وفاز الزمالك بركلات الترجيح 7-6 وتوج باللقب.

في عام 1997 التقي الزمالك وفريق جولد فيلدز الغاني في دور المجموعات وأقيمت المباراة الأولى في غانا يوم 21 سبتمبروأدارها الحكم االجنوب إفريقي يان ماكلويد وانتهت بفوز جولد فيلدز 3-1 وسجل محمد رمضان هدف الزمالك..وأقيمت المباراة الثانية بالقاهرة يوم 7 نوفمب وأدارها الحكم المغربي سعيد بلقولة وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين سجلهما عصام مرعي ومحمد صبري من ركلة جزاء.

خسارة السوبر الإفريقي 2001

في الحادي عشر من فبراير عام 2001 التقي الزمالك وفريق هارتس أوف أوك في مباراة السوبر الإفريقي بمدينة كوماسي وانتهت بفوز هارتس أوف أوك بهدفين سجلهما تشارلز تايلور وإيمانويل أوسي كوفور.

أخر مواجهات الزمالك مع أندية غانا كانت أمام تشيلسي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وأقيمت المباراة الأولى في أكرا وأدارها الحكم السنغالي بادارا دياتا وانتهت بفوز تشيلسي 3-2 وسجل عبدالله سيسيه هدفي الزمالك وإيمانويل كلوتي أهداف تشيلسي الثلاثة..وأقيمت المباراة الثانية باستاد الكلية الحربية يوم 1 سبتمبر وأدارها الحكم المالي كومان كوليبالي وانتهت بالتعادل 1-1 وسجل محمد إبراهيم هدف الزمالك.