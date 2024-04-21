الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يتخذ قرارًا هامًا قبل ميركاتو الصيف

الزمالك
الزمالك

قرر مسئولو الزمالك عدم التعاقد مع أي لاعب من الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

إدارة الزمالك تلقت ترشيحات لعدد من اللاعبين في الفترة الأخيرة، لكن جاء قرارهم بعدم ضم أي لاعب من الدرجة الثانية.
ويرغب مسئولو الزمالك في ضم لاعبين سوبر يمتلكون خبرات وقادرين على اللعب تحت ضغط مع الفريق بما يساعد على حصد البطولات.

وقال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة دريمز الغاني اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ستكون صعبة جدًا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلًا: "نواجه فريقا قويا فنيًا وبدنيًا، وعلينا أن نظهر الوجه الحقيقي لنا في مباراة الغد، وأتوقع أن يلعب المنافس بنفس طريقته المعتاد في اللقاء، وستكون المباراة صعبة".

وتابع: "الزمالك مطالب بالتركيز في جميع أوقات المباراة لاستغلال نقاط الضعف في المنافس واستغلال كل الفرص التي ستسنح للفريق في اللقاء".

وقال جوميز: "من الأفضل لنا أن نلعب مباراة الذهاب في ملعبنا، وسنبدأ اللقاء بـ11 لاعبًا، ونفقد عمر جابر وأحمد فتوح، ولكن ننظر حاليًا للمجموعة الموجودة التي ستخوض المباراة وسنسعى لاستغلال أفضل العناصر الموجودة في كل المراكز".

وأضاف المدير الفني أن الزمالك استعد للقاء دريمز مثل أي مباراة يخوضها، والفريق أغلق ملف مباراة القمة، وفي كرة القدم يجب أن ننظر للمباراة المقبلة لأنها مهمة، ومباراة الأهلي بالنسبة لنا هي جزء من الماضي، ونركز في لقاء الغد، وأمامنا تحد جديد في مباراة دريمز بالكونفيدرالية.

وتابع المدير الفني:" جماهير الزمالك تدعمنا باستمرار لأننا فريق كبير ولدينا تاريخ كبير، ولابد أن نقاتل في اللقاء من أجل تحقيق الفوز، وإذا فكر الزمالك في أفضليته على فريق دريمز قبل المباراة قد يخسر الفريق اللقاء، وعلينا احترام المنافس لأننا نواجه فريقًا قويًا".
وأوضح المدير الفني أن هناك لاعبين شاركا بصورة أساسية في مباراة الأهلي السابقة لن يشاركوا معنا في مباراة الغد، وشدد على أن تركيزه حاليًا مع المجموعة المتاحة للمشاركة في مباراة دريمز غدًا، ويجب دعم هذه المجموعة.
وأضاف أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب شجاع جدًا، بالرغم من معاناته من آلام في الأنكل، وقد لا يشارك في لقاء الغد، ولكن مشكلة "زيزو" في الأنكل وإن لم يستطع أن يلحق بلقاء الغد فنأمل في عودته سريعًا.
 

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