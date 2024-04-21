الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قبل دقائق.. مفاجأة تحملها مباراة الكلاسيكو الإسبانى

مباراة الكلاسيكو
مباراة الكلاسيكو الإسباني

قال مروان الشافعي، المحلل الرياضي، إن فريق ريال مدريد يحتاج أن يحسم الدوري، أو يحاول الحفاظ على الفارق بينه وبين غريمه برشلونة، وفي المقابل ليس لدى برشلونة سوى الفوز اليوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن مباراة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة تحمل العديد من الدوفع لكلا الفريقين. 

وحول أغرب ما قد تشهده مباراة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة، المفارقة في أن يلعب ريال مدريد بلاعب واحد فقط أساسي، فيما يلعب برشلونة، بتشكيلة فيها الكثير من التغييرات، لكنها التشكيلة الكاملة الأساسية.

وأكد مروان الشافعي، المحلل الرياضي، أن الفوز هو الأمل الوحيد لفريق برشلونة وهو من يستطيع أن يعيده مجددًا لكن في حالة التعادل أو الخسارة فلن يستطيع العودة مرة أخرى للمنافسة. 

مباراة الكلاسيكو الإسباني 

يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم متابعة مواجهة كلاسيكو الأرض، والتي تجمع ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، في مواجهة حاسمة بمشوار المنافسة على لقب الليجا خلال الموسم الحالي.

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