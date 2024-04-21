يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية، بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة في "كلاسيكو الأرض" ببطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد غريمه الأساسي برشلونة، في كلاسيكو ناري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023- 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القيمة التسويقية لنجوم كلاسيكو الأرض

وتُعد مباريات ريال مدريد وبرشلونة، والتي تُسمى "كلاسيكو الأرض" هي الأكثر شعبية؛ لأنها يحظى بأعلى نسبة متابعة عالميًا، كونها تحمل الكثير من الإثارة والندّية بين الغريمين، وخاصة صراعهما على حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي.

ولكن من حيث القيمة التسويقية لنجوم كلاسيكو الأرض، فإننا سنجد أرقامًا مرعبة، نظرًا لأن قيمة نادي ريال مدريد وحدها تبلغ 1.04 مليار يورو، بينما تبلغ قيمة نادي برشلونة 839.50 مليون يورو

ولا يختلف الأمر كثيرًا بشأن اللاعبين، حيث يتصدر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام قائمة أغلى لاعبي ريال مدريد، بقيمة تسويقية تبلغ 180 مليون يورو، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور بقيمة تبلغ 150 مليون يورو، ثم رودريجو وفالفيردي في المركز الثالث بقيمة تسويقية تبلغ 100 مليون يورو لكلاهما.

أما لاعبي برشلونة، فيتصدر الشاب الإسباني جافي بقيمة تسويقية تبلغ 90 مليون يورو، يليه مواطنه بيدري بقيمة 80 مليون يورو، ثم الشاب لامين يامال بقيمة تبلغ 75 مليون يورو.

أرقام مرعبة.. القيمة التسويقية لنجوم كلاسيكو الأرض

حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويُدير مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، الحكم سيزار سوتو جرادو.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يتواجد فريق برشلونة، بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.