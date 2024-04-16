قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" في مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، عن فتح تحقيق عاجل في أزمة اختفاء الكرات خلال مباراة القمة الـ127 بين الأهلى والزمالك، التى أقيمت أمس الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري نايل.

وشهدت مواجهة أمس الإثنين، بين الكبيرين الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل، واقعة اختفاء الكرات من الأطفال اللذين كانوا حاول الملعب، بعد هدف الفريق الأبيض الثاني في مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر، في الدقيقة الـ87، ما أدى إلى تعطيل اللعب، وهو ما ظهر خلال إحدى اللقطات التليفزيونية الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة.

وتنتظر رابطة الأندية المحترفة، وصول تقرير حكم المباراة والمراقب، بجانب الاستعانة بشريط المباراة الأصلى للتعرف على تفاصيل الواقعة وإصدار عقوبات حال التأكد من وقوعها منعا لانتشارها فى مباريات الدورى المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك قد حقق فوزا هاما على حساب غريمه التقليدي الأهلي، بهدفين مقابل هدف.

تفتتح التسجيل أولا للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ44، بينما أدراك التعادل للأهلي أحمد عبدالقادر، في الدقيقة الـ73.

وأضاف التونسي الدولي، سيف الدين الجزيري، ثاني أهداف الفارس الأبيض، في الدقيقة الـ87، من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده لـ21 نقطة، وضعته في المركز العاشر، إلا أنه يظل يمتلك 4 مباريات أخرى مؤجلة.