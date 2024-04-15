الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الانتصار الغائب".. أرقام من فوز الزمالك على الأهلي في الدوري

مباراة الاهلى والزمالك
مباراة الاهلى والزمالك

حقق الزمالك فوزًا مهمًا على غريمه التقليدي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في ختام مؤجلات الجولة العاشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولاً التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول، عقب تمريرة ساحرة من زميله ناصر ماهر.

وفي الدقيقة الـ 73 يدرك أحمد عبدالقادر التعادل للأهلي عقب تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رضا سليم.

وفي الدقيقة الـ87، يضيف الجزيري ثاني أهداف الزمالك والثاني له بصف شخصية، عقب تسديدة داخل منطقة الجزاء من متابعة لرأسية زميله دونجا، وبفوز الفارس الأبيض على المارد الأحمر، حقق الزمالك أرقامًا عديدة نرصدها في السطور التالية:

عصافير بحجر واحد

وتمكن الزمالك من ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2/1، مساء اليوم الإثنين.

أول هذه الأمور، السقوط الأول تاريخيا لكولر أمام الزمالك عقب 4 مواجهات سابقة كان التفوق فيها من نصيب المدرب السويسري.

ثانيها: ثأر البرتغالي جوميز جوزيه، المدير الفني للزمالك من كولر عقب مواجهة كأس مصر بينهما الشهر الماضي بالسعودية، والتي تفوق من خلالها المدرب السويسري على جوميز بهدفين نظيفين.

الفوز الغائب

منحت أهداف التونسي الدولي سيف الدين الجزيري، القلعة البيضاء، فوزا غائبًا عن الفريق لمدة طويلة جدا، على منافسه اللدود الأهلي بلغت 21 مباراة على التوالي لم يعرف خلالها الزمالك الفوز على الفريق الأحمر، كما يعد أول فوز للفارس الأبيض على الأهلي في الدوري الممتاز منذ 4 سنوات.

الجزيري أول أجنبي يسجل هدفين في القمة

أصبح التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك أول محترف أجنبي يسجل هدفين في مواجهات القمة، بهدفيها اليوم في شباك مصطفى شوبير حارس الأهلي.

الفوز الـ28

يعد انتصار الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي، في مواجهة اليوم هو رقم 28 للفارس الأبيض بعد 126 قمة سابقة جمعت بين الكبيرين، كانت الأغلبية فيها للمارد الأحمر بـ49 انتصار، بينما كان التعادل حاضرا في 50 مواجهة.

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