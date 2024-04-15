أول تعليق لـ"حسين لبيب" بعد فوز الزمالك بالقمة 127 (فيديو)

أشاد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بأداء لاعبي الفريق في مباراتهم أمام الأهلي، بعد أن نجح الزمالك في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري العام.

وأكد “لبيب” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الزمالك قدم أداءً عظيمًا في الشوط الأول، مما أتاح لهم تحقيق الفوز على الغريم التقليدي، الأهلي، وأشار إلى أن الفريق يمتلك الآن قوامًا أساسيًا يعد دعامة قوية للزمالك.

وعن إصابة أحمد سيد زيزو، أكد “لبيب” أن الطبيب يقوم بتشخيص الإصابة، مشيرًا إلى أهمية زيزو كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق.

وأعرب “لبيب” عن فخره بالعلاقات الطيبة بين الزمالك والأهلي، مُشيرًا إلى تلاشي ظاهرة التعصب بين جماهير الفريقين ، وأعرب عن أمنيته بأن تكون المدرجات ممتلئة في المباريات المقبلة.

وفي ختام حديثه، أكد لبيب أن الزمالك يسعى للعودة بقوة والفوز بالبطولات، وأن فريق اليد سيواجه النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر، غدًا الثلاثاء، واختتم حديثه بتهنئة الزمالك وجماهيره على الفوز.