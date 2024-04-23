الزمالك يكشف موقف أحمد فتوح من مباراة دريمز الغانى

ينهي اليوم الثلاثاء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للزمالك غدًا الأربعاء بصورة طبيعية استعدادًا لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض من إصابة بمزق في العضلة الضامة.