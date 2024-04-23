طبيب الزمالك: محمد صبحى يعانى من مزق فى العضلة الضامة

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معاناة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الحارس تحامل على نفسه وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة دريمز الغاني السابقة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية من أجل مصلحة الفريق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

رئيس البعثة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى غانا يوم الخميس المقبل لخوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.

واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة بطائرة خاصة لتوفير كافة سبل الراحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء العودة أمام دريمز الغاني.

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.

وشارك محمد عواد في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة دريمز الغاني الأخيرة بالكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.