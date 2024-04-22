جوميز يدافع عن قراره بالبدء بشيكابالا أمام دريمز الغانى

أكد مصدر داخل فريق الزمالك أن جوميز غضب بسبب الانتقادات التي تعرض لها للبدء بشيكابالا في لقاء الذهاب أمام دريمز الغاني.

ودافع جوميز عن قراره للدفع بشيكابالا أساسيًا، وبرر ذلك لتألقه في التدريبات الأخيرة مع الفريق إلى جانب الغيابات، ويرى المدرب أن شيكابالا يمكنه اللعب مباراة كاملة ويرفض فكرة الـ60 دقيقة له بحجة كبر سنه.

وتعادل الزمالك مع دريمز الغاني سلبا في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية في مواجهة شهدت إهدار فرص عديدة من جانب لاعبي الزمالك.

وشارك شيكابالا في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة الأمس وسط الغيابات التي عانى منها الفريق، على رأسهم عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر وأحمد سيد زيزو.

وخرج شيكابالا في الـ20 دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء بعدما تعرض للإرهاق والإجهاد بصورة كبيرة.

تصريح جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه كان بعيداً عن النتيجة التي كان يريد تحقيقها في مباراة دريمز في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

قال المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "هناك سببان لعدم الفوز في لقاء اليوم، الأول هو أن الفريق في الشوط الأول لم ينفذ طريقة اللعب المطلوبة بالشكل الأمثل، والسبب الثاني أن الفريق لم يستغل الفرص التي سنحت للفريق في الشوط الثاني".

وتابع جوميز: "حاليًا نحن بين الشوطين وأمامنا 90 دقيقة في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في غانا، ولا بدّ من بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

أضاف المدير الفني: "بالطبع كنت أتمنى أن يكون الفريق مكتملا بتواجد أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر وأحمد فتوح، لكننا سبق وحققنا الفوز على الأهلي بدون "زيزو" بعدما تعرض للإصابة، ولكن الفريق حقق الفوز في القمة لأن الفريق بذل قصارى جهده".