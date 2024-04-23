الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

زيزو وعمر جابر يتماثلان للشفاء وجاهزان لمباراة دريمز الغانى

زيزو
زيزو

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان "زيزو" يعاني من إصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب وتماثل للشفاء، وشارك بصورة طبيعية في مران اليوم، في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة ما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في مران اليوم.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

إصابة صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن معاناة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الحارس تحامل على نفسه وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة دريمز الغاني السابقة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية من أجل مصلحة الفريق. 

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك زيزو عمر جابر دريمز الكونفدرالية الافريقية

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل في الأسواق

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك