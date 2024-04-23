تفاصيل فرمان جوميز لمصابى الزمالك قبل لقاء دريمز الغانى فى الكونفدرالية

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك ضم جميع اللاعبين المصابين إلى رحلة الفريق في غانا لمواجهة دريمز في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.

ويواجه الزمالك مشكلة بسبب إصابة أكثر من لاعب بالفريق وعلى رأسهم أحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح إلى جانب عمر جابر ومحمود علاء.

جوميز يقرر سفر جميع اللاعبين المصابين إلى غانا

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإن جوميز قرر سفر جميع اللاعبين المصابين مع بعثة الفريق إلى غانا على أن يتم تجهيزهم هناك ومواصلة البرامج التأهيلية.

ورفض المدرب البرتغالي بقاء أي لاعب في القاهرة وتمسك بتواجد جميع العناصر الأساسية في تلك المواجهة وتجهيزهم للمشاركة.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع دريمز على ستاد القاهرة في ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الاثنين، عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .