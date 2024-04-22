هل يفتقد الزمالك جهود عواد وصبحى أمام دريمز بسبب الإصابة؟.. نكشف التفاصيل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي حارسي الفريق من اللحاق بمواجهة الإياب أمام دريمز الغاني في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية.

وتعرض عواد وصبحي للإصابة قبل لقاء الذهاب بالأمس أمام دريمز حيث اشتكى عواد في فترة الأحماء من كدمة وهو ما دفع الجهاز الفني لضم محمد صبحي للقائمة بعدما تم استبعاده في بادئ الأمر.

وكان صبحي قد تم استبعاده من القائمة النهائية في بادئ الأمر بسبب الإصابة قبل أن يتم ضمه في النهاية للخوف من تجدد إصابة عواد في اللقاء.

وأوضح المصدر أن صبحي وعواد جاهزان للقاء الإياب أمام دريمز والإصابة ليست خطيرة.

وأشار إلى أن الثنائي سيشاركان في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة طبية لهما.

حكام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري باستاد بابا يارا الرياضي.

ويتكون طاقم التحكيم من التشادي الحاجي الأو محمد حكماً للساحة، ويعاونه كلاً من، الكاميروني ألفيس جوي نجويجوي والإيفواري أدو هيرمان مساعدين، و الموريشيوسي باتريس مليزار حكماً رابعاً.

ويتواجد الموريتاني دحان بيده كحكم للفيديو، ويعاونه الموريشيوسي أحمد امتياز هيرالال.

واختار "كاف" النيجيري سانوسي محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام النيجيري تشيكويدي كاليستوس.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين عقب خوض مباراة دريمز ‏الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.