الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد أيوب: بعض الحكام يرضخون لضغوطات الجماهير فى المباريات

أحمد أيوب
أحمد أيوب

قال أحمد أيوب نجم الأهلي، الأسبق والمدرب الشهير أن بعض الحكام ترضخ لضغوط الجماهير وتلجأ لتقنية الفيديو بعد أن تتعرض للضغط في المباريات خوفا من أن تتعرض للنقد أو الهجوم عليه.

ولفت أيوب في تصريحات إذاعية إلى أنه عندما كان يقود فريق حرس الحدود أحتسب أحد الحكام ضربة جزاء في مباراة الإتحاد السكندري لصالح زعيم الثغر بعدما تعرض للضغط الجماهيري رغم أنها لم تستحق أن تكون ركلة جزاء.

وشدد أيوب على أن تقنية الفيديو لا تمنح حقوق الاندية في كل الأوقات.

أزمة طارق مصطفى

وأكد أن طارق مصطفى لم يكن أعلى منه في المنصب خلال تواجدهما في جهاز حسام البدري، لافتا إلى أنهما كان متساويان في الاختصاصات ولم يكن هناك مدرب أعلى من الآخر.

وقال إن طارق مصطفى طلب من حسام البدري أن يتواجد بجواره على دكة البدلاء في المباريات حتى يظهر أنه الرجل الثاني، لافتا إلى أن البدري قام بإستئذانه قبل أن يتخذ القرار ووافق على الفور.

وأضاف: “لا أنظر لأي منصب أو المكان الذي سأجلس به على دكة البدلاء لكنني أهتم بالعمل فقط وما أقدمه للفريق”.

وأكد أن مواجهة الأحمر أمام مازيمبي في لقاء العودة بدوري ابطال افريقيا ستكون صعبة للغاية على الجهاز الفني واللاعبين نظرا لأن المنافس يمتلك لاعبين يتسمون بالقوة والسرعة، لافتا إلى أن الأهلي قادر على التأهل لنهائي دوري الأبطال بشرط أن يتمكن اللاعبون من استغلال الفرص والضغط الهجومي من بداية المباراة.

وشدد على أن محمد الشناوي هو الحارس الأول في مصر وأن عودته للتشكيل الأساسي أمر طبيعي وهو أمر لا يقلل من قدرات مصطفى شوبير الذي ظهر بشكل مميز في الفترة الأخيرة ونجح في إثبات نفسه مع الفريق.

الاهلى أحمد أيوب حرس الحدود فريق حرس الحدود حسام البدري الحكام

الأكثر قراءة

1.5 مليار جنيه حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك