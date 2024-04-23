أحمد أيوب: بعض الحكام يرضخون لضغوطات الجماهير فى المباريات

قال أحمد أيوب نجم الأهلي، الأسبق والمدرب الشهير أن بعض الحكام ترضخ لضغوط الجماهير وتلجأ لتقنية الفيديو بعد أن تتعرض للضغط في المباريات خوفا من أن تتعرض للنقد أو الهجوم عليه.

ولفت أيوب في تصريحات إذاعية إلى أنه عندما كان يقود فريق حرس الحدود أحتسب أحد الحكام ضربة جزاء في مباراة الإتحاد السكندري لصالح زعيم الثغر بعدما تعرض للضغط الجماهيري رغم أنها لم تستحق أن تكون ركلة جزاء.

وشدد أيوب على أن تقنية الفيديو لا تمنح حقوق الاندية في كل الأوقات.

أزمة طارق مصطفى

وأكد أن طارق مصطفى لم يكن أعلى منه في المنصب خلال تواجدهما في جهاز حسام البدري، لافتا إلى أنهما كان متساويان في الاختصاصات ولم يكن هناك مدرب أعلى من الآخر.

وقال إن طارق مصطفى طلب من حسام البدري أن يتواجد بجواره على دكة البدلاء في المباريات حتى يظهر أنه الرجل الثاني، لافتا إلى أن البدري قام بإستئذانه قبل أن يتخذ القرار ووافق على الفور.

وأضاف: “لا أنظر لأي منصب أو المكان الذي سأجلس به على دكة البدلاء لكنني أهتم بالعمل فقط وما أقدمه للفريق”.

وأكد أن مواجهة الأحمر أمام مازيمبي في لقاء العودة بدوري ابطال افريقيا ستكون صعبة للغاية على الجهاز الفني واللاعبين نظرا لأن المنافس يمتلك لاعبين يتسمون بالقوة والسرعة، لافتا إلى أن الأهلي قادر على التأهل لنهائي دوري الأبطال بشرط أن يتمكن اللاعبون من استغلال الفرص والضغط الهجومي من بداية المباراة.

وشدد على أن محمد الشناوي هو الحارس الأول في مصر وأن عودته للتشكيل الأساسي أمر طبيعي وهو أمر لا يقلل من قدرات مصطفى شوبير الذي ظهر بشكل مميز في الفترة الأخيرة ونجح في إثبات نفسه مع الفريق.